Санкт-Петербург наращивает потенциал как центр медицинского туризма

В условиях новых геополитических реалий Санкт-Петербург активно развивает медицинский туризм, делая ставку на пациентов из Китая, Узбекистана и стран Ближнего Востока. Эти направления становятся приоритетными для города, который предлагает иностранным гостям не только качественное лечение, но и насыщенную культурную программу.

Комплексный подход к медицинскому туризму

Как отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, современный медицинский туризм – это не просто оказание медицинских услуг, а комплексное предложение, сочетающее лечение с экскурсионными и рекреационными возможностями.

«Наша задача – создать для каждого пациента индивидуальный маршрут, который включит в себя и необходимые медицинские процедуры, и знакомство с культурным наследием города», – подчеркнул Панкевич.

Динамичный рост отрасли

По данным Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма, этот сегмент демонстрирует устойчивый рост – ежегодно доходность увеличивается на 10-15%.

«Петербург стал первым городом России, который закрепил развитие медицинского туризма на законодательном уровне, – отметила генеральный директор агентства Светлана Белова. – Это стратегическое направление, и мы видим его большой потенциал».

Инфраструктурные возможности

Сегодня в городе насчитывается более 3 тысяч медицинских учреждений и оздоровительных центров, готовых принять иностранных пациентов. В их числе:

— Современные многопрофильные клиники

— Специализированные медицинские центры

— Бальнеологические курорты

— Реабилитационные учреждения

Перспективы развития

В ближайших планах – разработка уникальных турпакетов, сочетающих медицинские услуги с культурными программами. Особое внимание будет уделено:

— Повышению качества сервиса

— Развитию транспортной и гостиничной инфраструктуры

— Подготовке мультиязычного медицинского персонала

— Созданию комфортных условий для сопровождающих

Санкт-Петербург продолжает укреплять свои позиции как ведущий российский центр медицинского туризма, предлагая иностранным гостям современные медицинские технологии в сочетании с богатым культурным наследием северной столицы.