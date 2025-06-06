Санкт-Петербург наращивает потенциал как центр медицинского туризма

В условиях новых геополитических реалий Санкт-Петербург активно развивает медицинский туризм, делая ставку на пациентов из Китая, Узбекистана и стран Ближнего Востока. Эти направления становятся приоритетными для города, который предлагает иностранным гостям не только качественное лечение, но и насыщенную культурную программу.
Комплексный подход к медицинскому туризму
Как отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, современный медицинский туризм – это не просто оказание медицинских услуг, а комплексное предложение, сочетающее лечение с экскурсионными и рекреационными возможностями.
«Наша задача – создать для каждого пациента индивидуальный маршрут, который включит в себя и необходимые медицинские процедуры, и знакомство с культурным наследием города», – подчеркнул Панкевич.
Динамичный рост отрасли
По данным Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма, этот сегмент демонстрирует устойчивый рост – ежегодно доходность увеличивается на 10-15%.
«Петербург стал первым городом России, который закрепил развитие медицинского туризма на законодательном уровне, – отметила генеральный директор агентства Светлана Белова. – Это стратегическое направление, и мы видим его большой потенциал».
Инфраструктурные возможности
Сегодня в городе насчитывается более 3 тысяч медицинских учреждений и оздоровительных центров, готовых принять иностранных пациентов. В их числе:
— Современные многопрофильные клиники
— Специализированные медицинские центры
— Бальнеологические курорты
— Реабилитационные учреждения
Перспективы развития
В ближайших планах – разработка уникальных турпакетов, сочетающих медицинские услуги с культурными программами. Особое внимание будет уделено:
— Повышению качества сервиса
— Развитию транспортной и гостиничной инфраструктуры
— Подготовке мультиязычного медицинского персонала
— Созданию комфортных условий для сопровождающих
Санкт-Петербург продолжает укреплять свои позиции как ведущий российский центр медицинского туризма, предлагая иностранным гостям современные медицинские технологии в сочетании с богатым культурным наследием северной столицы.