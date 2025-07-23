«Санкт-Петербург Марина»: как из промзоны создают всесезонный курорт мирового уровня

Всего в 20 км от центра Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива, разворачивается грандиозный проект — круглогодичный курорт «Санкт-Петербург Марина». На территории бывшей промышленной зоны «Горская» к 2030 году появится уникальный кластер, сочетающий яхтенную инфраструктуру, спортивные объекты, образовательные центры и развлекательные зоны. Вот что ждёт туристов в этом амбициозном проекте.

Где и как создаётся курорт

Площадь будущего комплекса составит 160 га — это территория, сравнимая с крупными европейскими курортами. Исторически здесь располагались объекты, связанные со строительством КАД и дамбы, но теперь «Горская» превратится в «курортную столицу» Петербурга, как её назвал губернатор Александр Беглов .

Главные объекты курорта

1. Крупнейшая в Европе марина

— Летняя стоянка на 1,5 тыс. яхт

— Зимние эллинги для хранения 1 тыс. судов

— Яхтенная школа и академия парусного спорта .

2. Всесезонные развлечения

— Круглогодичный бассейн и водные аттракционы

— «Парк маяков» с искусственными озёрами и островами

— Экстрим-парк, лыжные трассы, велодорожки .

3. Культурно-образовательный кластер

— Открытая киностудия «Газпром-медиа» для съёмок фильмов и сериалов

— Детские исследовательские лаборатории и образовательный центр на 2,2 тыс. учеников .

4. Инфраструктура для туристов

— Гостиницы на 7 тыс. номеров

— Рестораны, ночные клубы, променады вдоль залива .

Как добраться и транспортные изменения

Сейчас до Горской можно доехать на электричке от Финляндского вокзала (50–60 минут) или на автобусах от метро «Чёрная речка» и «Старая Деревня». Однако к открытию курорта планируется:

— Построить дублёр Приморского шоссе (M-1) протяжённостью 7,2 км

— Создать новые развязки для удобного подъезда .

Финансирование и этапы реализации

Проект оценивается в 250 млрд рублей, включая:

— 165 млрд — частные инвестиции (в основном от «Газпрома»)

— 85 млрд — бюджетные средства (федеральные и городские) .

Сроки:

— 2026 год — завершение первого этапа (яхтенная инфраструктура)

— 2030 год — полный ввод курорта в эксплуатацию .

Почему это важно?

«Санкт-Петербург Марина» — часть федеральной программы «Пять морей и озеро Байкал», направленной на развитие внутреннего туризма. Ожидается, что курорт:

— Привлечёт 1,3 млн туристов ежегодно

— Создаст 7 тыс. рабочих мест

— Станет новой визитной карточкой города .

Проект уже называют «морским Диснейлендом» — настолько масштабными выглядят планы. И если всё пойдёт по графику, через несколько лет Петербург получит не просто курорт, а целый город у моря, открытый для отдыха, спорта и новых впечатлений.