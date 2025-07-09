Санкт-Петербург лидирует по числу квалифицированных экскурсоводов и гидов-переводчиков

Санкт-Петербург подтверждает статус ведущего туристического центра страны, занимая первое место в России по количеству специалистов в сфере экскурсионного обслуживания, прошедших официальную аттестацию. На сегодняшний день почти 2500 экскурсоводов и гидов-переводчиков получили соответствующие сертификаты в Городском туристско-информационном бюро, подведомственном Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Только за последнюю неделю 50 специалистов успешно сдали квалификационные экзамены, что свидетельствует о стабильном росте профессионального сообщества и высоком уровне подготовки кадров в сфере туризма.

Активная работа аттестационной комиссии

С сентября 2022 года проведено 183 заседания комиссии, которая работает в интенсивном режиме – 2–3 раза в неделю. В состав комиссии входят представители восьми организаций, включая общественные объединения, образовательные учреждения, турбизнес и органы власти.

Межрегиональное сотрудничество

Особое значение имеет программа межрегиональной аттестации: 187 гидов из 13 регионов России уже прошли экзамены в Санкт-Петербурге. Это подтверждает статус города как центра профессионального туристического образования.

Многоязычность и инклюзивность

Петербургские гиды демонстрируют высокий уровень языковой подготовки, сдавая экзамены по 24 иностранным языкам, включая редкие – албанский, вьетнамский и тайский.

Важным достижением является развитие доступного туризма: в декабре 2022 года впервые в России прошла аттестация для слабослышащих экскурсоводов с участием сурдопереводчиков. На сегодня 18 специалистов по жестовому языку получили сертификаты.

Евгений Панкевич, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, отмечает:

«Санкт-Петербург остается лидером в сфере профессионального экскурсионного обслуживания. Мы не только поддерживаем высокие стандарты подготовки гидов, но и активно развиваем инклюзивные программы, делая туризм доступным для всех».

Совершенствование системы аттестации

В феврале 2024 года были обновлены экзаменационные материалы: теперь они включают 600 тестовых вопросов и 30 практических заданий по различным тематикам. Это позволяет еще более тщательно оценивать квалификацию специалистов и поддерживать высокое качество экскурсионных услуг в городе.

Таким образом, Санкт-Петербург продолжает укреплять свои позиции как главный центр профессионального туризма в России, обеспечивая гостей города высококлассными экскурсионными программами на разных языках и с учетом особых потребностей посетителей.