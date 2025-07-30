Санкт-Петербург готовится к такси без водителей-мигрантов

С конца октября в Санкт-Петербурге вступает в силу новый порядок, запрещающий иностранцам с трудовыми патентами работать в такси. Это решение городских властей направлено на повышение безопасности перевозок и создание новых рабочих мест для россиян.

Сейчас у перевозчиков есть три месяца, чтобы заменить водителей-мигрантов на соотечественников. По оценкам экспертов, таких водителей не так много — большинство уже получили российское гражданство. Однако есть и те, кто работает по схемам: некоторые россияне регистрируют аккаунты в агрегаторах, а затем передают их мигрантам. В таких случаях за рулём вместо заявленного в приложении водителя может оказаться человек, плохо говорящий по-русски и не имеющий российских прав.

«По закону иностранцы могут ездить с национальными правами только полгода, после чего обязаны сдать экзамен и получить российское удостоверение. Но как они его получают, если даже тест без знания языка не пройти?» — задаётся вопросом эксперт по безопасности дорожного движения.

Новые меры должны повысить контроль за перевозчиками, но есть риск, что часть водителей уйдёт в «тень». Некоторые таксисты считают, что запрет снизит недобросовестную конкуренцию и улучшит качество сервиса. Другие опасаются нехватки кадров — работа в такси тяжёлая, с длинными сменами и высокими расходами на аренду машины и топливо.

Пассажирам же стоит готовиться к изменениям в стоимости поездок. За последний год цена минуты в такси уже выросла на 18%, достигнув 30 рублей. После введения запрета возможен дальнейший рост тарифов, хотя резкого скачка не ожидается — Федеральная антимонопольная служба следит за ситуацией. Альтернативой может стать увеличение времени подачи машин.

«Такси — это не массовый транспорт, а услуга для особых случаев, и цены должны быть соответствующими», — считают эксперты.

Пока запрет действует до конца 2025 года. Если эксперимент признают успешным, его могут продлить или сделать постоянным. Власти намерены оценить, как нововведение повлияет на безопасность, качество сервиса и рынок труда в сфере перевозок.