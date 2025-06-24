Санкт-Петербург делает ставку на научный туризм

В Северной столице состоялась стратегическая сессия, посвященная развитию научно-популярного туризма как нового направления для привлечения иностранных гостей. Мероприятие прошло в рамках акселерационной программы по созданию международных туристических продуктов при поддержке городских властей и федерального министерства экономического развития.

Наука как магнит для туристов

Петербург позиционирует себя не только как культурную, но и как научную столицу России. В городе сосредоточены уникальные объекты промышленного и технологического наследия, современные исследовательские центры и образовательные кластеры. Как отметил глава городского комитета по туризму Евгений Панкевич, такой формат путешествий может стать эффективным инструментом профориентации и демонстрации научно-технического потенциала страны.

Образовательный вектор

Особое внимание уделяется работе с молодежной аудиторией. Университеты города, включая Политехнический университет с его 70-летним опытом подготовки кадров для туриндустрии, рассматривают научный туризм как возможность привлечь потенциальных абитуриентов из-за рубежа.

Перспективные направления

Участники сессии выделили ключевые точки роста:

— Космические и атомные технологии

— Медицинские инновации

— Экологические проекты

— Историко-научное наследие

Международный фокус

Основными целевыми рынками определены страны Ближнего Востока, СНГ и Вьетнам. Для этих гостей разрабатываются специализированные маршруты, сочетающие посещение научных объектов с интерактивными образовательными программами.

Эксперты отмечают, что развитие этого направления требует тесного взаимодействия между турбизнесом, научными организациями и образовательными учреждениями. В ближайшее время планируется создать единую платформу для продвижения научно-популярных туров на международном рынке.

Петербург становится комфортнее: как развивается инклюзивный туризм в Северной столице