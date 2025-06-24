Самокаты под налогом: как Петербург регулирует кикшеринг

Власти Санкт-Петербурга и операторы сервисов аренды электросамокатов нашли компромисс по вопросу платежей в городской бюджет. С нового сезона компании будут платить по 1000 рублей за каждое средство индивидуальной мобильности (СИМ), что при текущем парке в 42 тысячи единиц принесёт казне 76 миллионов рублей.

Эти средства планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры, включая создание специализированных парковочных зон и велодорожек. Как пояснил заместитель председателя транспортного комитета Михаил Казаков, такой подход позволит упорядочить систему аренды — пользователи смогут брать и оставлять самокаты только в специально оборудованных местах.

Законодательное собрание предложило альтернативный вариант — взимать процент с выручки компаний. По данным депутатов, годовой оборот отрасли в России превышает 31 миллиард рублей, причём на Петербург приходится более 5 миллиардов. Некоторые народные избранники считают справедливым установить отчисления на уровне 20% от дохода.

Однако операторы готовы согласиться на такие условия только в случае снятия ограничений на работу в центральных районах города. Власти пока категорически против этого, ссылаясь на перегруженность исторического центра и жалобы жителей. Как отметили в транспортном комитете, вопрос доступа самокатов в центр Петербурга даже не обсуждается.

Параллельно идёт проработка правил для курьерских служб, использующих СИМ, но конкретных решений по этому направлению пока не принято. Новые финансовые условия станут частью дополнительного соглашения, которое стороны планируют подписать в ближайшее время.

Петербург может полностью запретить аренду электросамокатов