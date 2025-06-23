С 24 июня по 7 июля в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса» вводятся временные ограничения в движение транспорта

Уважаемые петербуржцы и гости нашего города. Обращаем внимание!

В связи с проведением в Петербурге праздника выпускников школ «Алые паруса» с 24 июня по 7 июля в 4 районах Северной столицы вводятся временные ограничения в движение транспорта.

Остановка транспорта будет запрещена:

— с 00.00 до 18.00 часов 28 июня на нечетной стороне наб. р. Мойки от Царицынского проезда до Певческого моста;

— с 00.00 до 23.59 часов 28 июня на 60 участках дорог в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах;

— с 00.00 до 23.59 часов 28 июня и с 00.00 до 23.59 часов 5 июля в проезде вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.;

— с 00.00 часов 28 июня до 06.00 часов 29 июня в Волховском пер. и Биржевом пер.

Стоянка транспорта будет запрещена:

с 00.00 до 06.00 часов 25 июня на наб. Лейтенанта Шмидта напротив д. 19;

с 00.00 до 23.59 часов 28 июня на 8 участках дорог в Адмиралтейском и Василеостровском районах.

Проезжая часть будет сужена:

— с 00.00 часов 24 июня до 23.59 часов 29 июня на Дворцовой наб. от д. 38 до Эрмитажного моста;

— с 09.00 часов 2 июля до 23.59 часов 7 июля в проезде вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.

Движение транспорта будет запрещено:

— с 19.50 часов 26 июня до 02.30 часов 27 июня, с 19.50 часов 27 июня до 02.30 часов 28 июня, с 12.00 часов 28 июня до 13.00 часов 29 июня на Троицком мосту;

— с 19.00 часов 27 июня до 04.00 часов 28 июня на 21 участке дорог в Адмиралтейском, Центральном и Василеостровском районах;

— с 19.00 часов 27 июня до 04.00 часов 28 июня, с 12.00 часов 28 июня до 18.00 часов 29 июня на Дворцовом мосту;

— с 20.00 до 20.35 часов 27 июня, с 21.00 часов 28 июня до 06.00 часов 29 июня на Благовещенском мосту;

— с 14.00 часов 28 июня до 06.00 часов 29 июня на 88 участках дорог в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах;

— с 18.00 часов 28 июня до 06.00 часов 29 июня на Конногвардейском бульваре;

— с 19.00 часов 28 июня до 06.00 часов 29 июня на Английской наб. и Галерной ул.;

— с 21.00 часов 28 июня до 06.00 часов 29 июня на 10 участках дорог в Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах;

— с 00.00 до 06.00 часов 29 июня на Литейном мосту.

Просим учитывать данную информацию при выборе маршрутов следования.