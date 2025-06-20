С 2025 года штрафы за безбилетный проезд в Петербурге вырастут в несколько раз

Санкт-Петербург готовится к ужесточению мер против безбилетников. Губернатор Александр Беглов подписал закон, согласно которому с 22 июня 2025 года размер штрафа за проезд без оплаты в городском и пригородном транспорте увеличится до 1500 рублей. Это решение направлено на повышение дисциплины пассажиров и сокращение числа нарушителей.

Новые правила коснутся не только обычных пассажиров, но и тех, кто перевозит детей без соответствующей оплаты. Если ребенок должен ехать по билету, но проезд не был оплачен, сопровождающего взрослого также ждет штраф в размере 1500 рублей. Отдельно предусмотрено наказание в 1000 рублей для случаев, когда пассажир не может подтвердить свое право на льготный проезд или бесплатную перевозку ребенка.

Закон также регулирует вопросы перевозки багажа. Провоз крупногабаритных вещей или ручной клади без оплаты теперь будет караться штрафом в 1000 рублей. Власти напоминают, что все платежи должны осуществляться непосредственно при входе в транспортное средство, что поможет избежать недоразумений и конфликтных ситуаций.

Этот шаг стал частью системной работы по наведению порядка в пассажирских перевозках. Аналогичные меры уже доказали свою эффективность в других регионах страны, способствуя увеличению собираемости платежей за проезд и улучшению финансового положения транспортных предприятий. В перспективе это может привести к модернизации парка и повышению качества обслуживания пассажиров.

Эксперты отмечают, что новые штрафные санкции должны сопровождаться разъяснительной работой с населением и совершенствованием системы оплаты проезда. Только комплексный подход позволит добиться желаемого результата без создания излишнего напряжения между контролерами и пассажирами.