Рынок недвижимости Петербурга: цены на новостройки и вторичное жильё сближаются

В Санкт-Петербурге наблюдается интересная тенденция на рынке недвижимости: разница в стоимости между новыми и вторичными квартирами постепенно уменьшается. Согласно данным аналитиков «Яндекс Недвижимости», за первые шесть месяцев 2025 года этот разрыв сократился на 6 процентных пунктов и сейчас составляет 27%.

Основная причина изменений – разнонаправленная динамика цен в двух сегментах. Если стоимость квадратного метра в новостройках за полгода снизилась на 2,3%, достигнув 274 тысяч рублей, то на вторичном рынке, напротив, отмечен рост на 2,9%, и теперь средняя цена составляет 216 тысяч рублей. При этом с начала года новостройки в целом подорожали на 3,6%, а «вторичка» – на 2,7%.

Ситуация в других российских городах складывается по-разному. В Москве, Омске и Новосибирске ценовой разрыв увеличился, тогда как в Краснодаре и Волгограде, как и в Петербурге, наблюдается его сокращение. По всей стране средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигает 186 тысяч рублей, а на вторичном рынке – 142 тысяч.

«Сложившаяся ситуация вполне закономерна, – комментирует коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. – Замедление роста цен на новостройки создаёт благоприятные условия для покупателей, особенно для тех, кто планирует совершить покупку с минимальным привлечением заёмных средств. На вторичном рынке также сохраняются возможности для выгодных сделок, поскольку продавцы часто готовы предоставить скидки».

Любопытно, что в начале лета вторичное жильё в новостройках (домах, сданных после 2020 года) впервые стало дороже квартир в строящихся корпусах – 285 тысяч рублей против 279,8 тысяч за квадратный метр.

В апрельской динамике цен также прослеживаются интересные тенденции. Новостройки Северной столицы подорожали на 1,5%, достигнув 261,6 тысячи рублей за квадрат. По России в целом рост составил 0,5% (145,9 тысячи). Вторичное жильё в Петербурге в апреле оценивалось в 232 тысячи за метр, тогда как в среднем по стране этот показатель составил 153 тысячи, а в городах-миллионниках – 141 тысячу рублей.

Такие изменения на рынке создают новые возможности как для покупателей, так и для продавцов недвижимости, делая процесс приобретения жилья более гибким и вариативным.