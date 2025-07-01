Российский мессенджер MAX набирает популярность среди госслужащих

В Санкт-Петербурге наблюдается активный переход государственных служащих и официальных лиц на отечественный мессенджер MAX. Пока приложение находится в стадии бета-тестирования, но уже привлекло внимание представителей различных ведомств и публичных персон.

Согласно данным разработчиков, платформа собрала первый миллион пользователей, причём наибольшую активность проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара. Официальный запуск с предустановкой на новые устройства запланирован на сентябрь, однако уже сейчас интерес к сервису подогревается на государственном уровне.

Ситуацию усугубляют периодические сбои в работе популярных мессенджеров. Например, в конце июня пользователи массово жаловались на проблемы с доступом к WhatsApp и Telegram, что вызвало волну обсуждений о возможных ограничениях.

В MAX постепенно появляются официальные каналы государственных учреждений и известных лиц. Хотя распоряжений о полном переходе на новый мессенджер пока не поступало, многие представители власти уже начали осваивать платформу, рассматривая её как альтернативу в случае возможных ограничений других сервисов.

Эксперты отмечают, что мгновенного перехода всей аудитории не произойдёт. Пользователи ценят Telegram за его функциональность и сложившуюся экосистему каналов. Однако если государственные структуры начнут активно использовать MAX для официальных коммуникаций, это может постепенно изменить ситуацию. В перспективе возможно разделение: рабочие вопросы – в MAX, личное общение – в Telegram.

Многое будет зависеть от того, насколько разработчикам удастся улучшить функционал и удобство использования нового мессенджера. Пока же процесс перехода выглядит как постепенная миграция, которая может ускориться в случае новых ограничений для зарубежных платформ.

Полноценная оценка перспектив MAX станет возможной после его официального запуска и появления обязательной предустановки на устройства. До этого момента пользователям, особенно тем, кто связан с государственными структурами, рекомендуется ознакомиться с новой платформой, чтобы быть готовыми к возможным изменениям в цифровом пространстве.

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