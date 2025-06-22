Российский кинопрокат: сказки, сиквелы и неожиданные хиты

Первая половина 2025 года стала показательным периодом для отечественного кинематографа. Зрители массово посещали кинотеатры, отдавая предпочтение проверенным форматам — сказочным экранизациям, продолжениям популярных франшиз и масштабным историческим проектам.

Новогодний киномарафон задал тон всему полугодию. Три ключевых релиза — «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и очередные «Ёлки» — собрали в сумме более 7 миллиардов рублей. Лидером стала экранизация сказки Волкова, несмотря на менее звездный состав по сравнению с конкурентами. Однако недовольство зрителей открытым финалом, обещающим продолжение, могло сократить потенциальные сборы.

Франшизы вновь подтвердили свою эффективность. «Ёлки» с участием турецкого актера Бурака Озчивита и Рузиля Минекаева продолжили традицию новогодних историй, а «Финист» укрепил позиции богатырской киновселенной. При этом общие показатели новогоднего проката показали тревожную тенденцию — рост сборов происходит за счет увеличения цен на билеты, а не за счет притока новых зрителей.

Весенний сезон принес несколько неожиданных результатов. Исторический боевик «Злой город» о героической обороне Козельска и комедия «Василий» с Александром Петровым не оправдали ожиданий продюсеров. Зато нестандартный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли стал настоящим хитом, собрав вдвое больше своего бюджета.

Особое место в кинопрокате заняли современные интерпретации сказочных сюжетов. «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым и Александром Метёлкиным перенесла классический сюжет в реалии современного бизнеса, хотя и не достигла ожидаемых кассовых показателей.

Летний сезон открылся чередой фильмов для семейного просмотра, среди которых выделилась военная драма «В списках не значился» по повести Васильева. Картина о защитниках Брестской крепости показала впечатляющие сборы в первые дни проката.

Официальная статистика Минкультуры за 2024 год демонстрирует рост сборов отечественных фильмов до 36 миллиардов рублей, однако вызывает обеспокоенность сужение жанрового разнообразия и продолжающийся рост цен на билеты. В производстве находится 151 новая картина, но вряд ли они смогут кардинально изменить сложившуюся ситуацию.

Российский кинопрокат продолжает развиваться по проверенному пути, делая ставку на знакомые сюжеты и проверенные франшизы, что вызывает смешанные чувства как у зрителей, так и у профессионалов отрасли.

Фестиваль уличных театров на Елагином в Петербурге