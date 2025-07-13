Российские пары стали создавать семьи позже

Современные российские женихи и невесты предпочитают не торопиться с официальным оформлением отношений. Согласно последним данным, средний возраст вступления в брак в стране постепенно увеличивается. Если в 2021 году мужчины обычно женились в 32,8 года, то к 2025 году этот показатель вырос до 35,3 лет. Женщины также стали создавать семьи позже – с 30,7 лет четыре года назад до 33,2 лет в текущем году.

Статистика демонстрирует устойчивую тенденцию к «взрослению» браков. Каждый год возраст новобрачных увеличивается примерно на полгода. В 2022 году невесты в среднем выходили замуж в 31,2 года, в 2023 – в 31,8, а в прошлом году – уже в 32,5. Аналогичная ситуация наблюдается и среди мужчин, желающих создать семью.

Несмотря на общее снижение количества регистрируемых браков по стране (в 2024 году их было на 7,2% меньше, чем годом ранее), в Санкт-Петербурге отмечается противоположная динамика. За первые шесть месяцев 2025 года в городе оформили отношения более 21 тысячи пар, что на тысячу превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом количество разводов в Северной столице сократилось на 14%.

Особого внимания заслуживают пары, отмечающие юбилеи семейной жизни. В текущем году 21 петербургская семья отпраздновала серебряную свадьбу, 82 пары – золотую, а семь супружеских пар смогли отметить редкий 60-летний юбилей совместной жизни.

Летний свадебный сезон в городе на Неве традиционно показывает высокую активность. В 2024 году с мая по сентябрь было зарегистрировано 27,2 тысячи браков, что значительно превышает показатели летнего периода 2023 года, когда создали семьи 18,7 тысячи пар. Эти цифры свидетельствуют о том, что, несмотря на общую тенденцию к более позднему вступлению в брак, институт семьи в России продолжает оставаться важной частью жизни людей.

Почти половина новых браков в Петербурге распадается