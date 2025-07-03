Россия создаёт промышленный бум для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

Строительство первой в России высокоскоростной железной дороги (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом превращается в масштабный проект, требующий не только прокладки путей, но и создания целой сети новых производств. На Петербургском международном экономическом форуме–2025 участники проекта поделились деталями, которые делают эту стройку по-настоящему уникальной.

Одной из главных инноваций станет применение безбалластных путей — вместо привычной щебёночной подушки рельсы лягут на монолитную бетонную основу. Это решение повысит стабильность пути и позволит поездам разгоняться до 400 км/ч. Однако для его реализации потребуются нестандартные конструкции — железобетонные балки длиной 32 метра и весом свыше 700 тонн. Перевозить такие гиганты обычным транспортом невозможно, поэтому вдоль трассы появятся 10 специализированных полигонов, где их будут изготавливать и сразу монтировать.

Два новых завода в Новгородской и Тверской областях займутся производством бетонных плит для верхнего строения пути. Инвестиции в эти предприятия превышают 15 млрд рублей, а их запуск запланирован уже на следующий год. Рельсы для магистрали поставит компания ЕВРАЗ — первый эшелон с продукцией отправится к строителям уже осенью 2025 года.

Не менее сложной задачей стало создание подвижного состава. Как отметили участники проекта, лишь несколько стран в мире обладают технологиями производства поездов, способных развивать скорость под 400 км/ч. Россия войдёт в этот элитный клуб благодаря разработке электропоезда из экструдированного алюминия, который сочетает лёгкость с высокой прочностью. Производство развернётся в Свердловской области, где уже строятся цеха для сборки вагонов.

Особой гордостью инженеров стал двухсистемный тяговый привод, позволяющий поезду без остановок переключаться между разными типами электроснабжения — ведь подходы к Москве и Петербургу используют постоянный ток, а основная трасса будет работать на переменном.

Финансовая сторона проекта впечатляет не меньше технической. Общий объём инвестиций превышает 2,3 трлн рублей, причём значительную часть средств предоставляют частные инвесторы, включая крупнейшие банки страны. Как шутят участники проекта, даже документация по концессии представляет собой гору бумаг «высотой в полтора метра».

Первые пассажиры смогут оценить плоды этих усилий в 2028 году, когда на линию выйдут 43 новых поезда. А уже в ближайшие годы россияне увидят, как идея сверхскоростного сообщения между двумя столицами обрастает не только рельсами, но и целой сетью высокотехнологичных производств, которые могут стать основой для развития аналогичных проектов в других регионах страны.

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