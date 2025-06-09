Россия планирует ограничить международные звонки для борьбы с мошенниками

В ближайшее время в России могут ввести серьезные ограничения на телефонные звонки с зарубежных номеров. Согласно новому законопроекту, все входящие вызовы с иностранных SIM-карт будут автоматически блокироваться. Чтобы получать такие звонки, абонентам потребуется заранее уведомить своего оператора связи. При этом международные звонки будут помечаться специальным образом, чтобы пользователи могли сразу определить их происхождение.

Инициатива направлена на борьбу с телефонным мошенничеством, которое в последние годы стало серьезной проблемой. Операторы связи будут обязаны блокировать подозрительные номера, используя новый единый реестр. Если компания не выполнит это требование, и абонент пострадает от действий мошенников, оператору придется компенсировать ущерб.

В настоящее время законопроект проходит согласование, и его рассмотрение в Госдуме запланировано на осень. Однако у мобильных операторов уже возникли вопросы к предлагаемым мерам. Они отмечают, что полная блокировка международных звонков может создать неудобства для граждан, особенно для тех, кто находится в роуминге или ожидает важных звонков из-за границы.

Эксперты также сомневаются в эффективности таких ограничений. По данным Центробанка, большинство мошеннических схем сейчас реализуется через мессенджеры и социальные сети, а не через телефонные звонки. Кроме того, злоумышленники часто используют подмену номеров, что делает блокировку менее действенной.

Аналогичные меры уже применяются в некоторых странах. Например, в Индии с 2020 года действует система маркировки международных звонков. Однако полный запрет входящих вызовов из-за рубежа встречается редко.

Если закон будет принят, россиянам, которым важны звонки из-за границы, придется заранее подавать заявку оператору. Как именно будет работать этот механизм, пока не уточняется. В любом случае, инициатива потребует доработки, чтобы не создавать излишних сложностей для добросовестных пользователей.

Петербуржец тратит на это 126 минут в день