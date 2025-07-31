Роскошь на природе: почему ночь в палатке под Петербургом стоит как пятизвёздочный отель

В Ленинградской области стремительно набирает популярность новый формат отдыха – глэмпинги, где комфорт городского отеля сочетается с единением с природой. За последние пять лет количество загородных рекреационных комплексов в регионе выросло на треть, достигнув 400 объектов. Особенно заметен рост именно глэмпингов – своеобразных «отелей под открытым небом», где цены за ночь могут достигать 40 тысяч рублей.

Согласно данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», почти половина всех загородных баз отдыха предлагают смешанный формат – сочетание гостиничных номеров и коттеджей. Около 30% объектов работают как классические отели, а оставшиеся 20% представляют собой отдельные домики, включая те самые гламурные кемпинги. «Мультиформатные комплексы сегодня наиболее востребованы, но для успеха важно тщательно проработать концепцию, учитывая запросы разных категорий гостей», – отмечает Светлана Московченко, заместитель директора центра.

Идея отдыха в комфортных условиях на природе пришла в Россию из Европы и Америки, но настоящий бум случился после пандемии, когда закрытые границы заставили людей искать альтернативы зарубежному отдыху. Сейчас в Ленобласти насчитывается около 50 глэмпингов, хотя темпы их открытия в последнее время несколько замедлились – инвесторы стали чаще вкладываться в загородные апартаменты.

Главное отличие глэмпинга от обычного кемпинга – уровень сервиса. Вместо спальников и костров гостям предлагают стильные шатры или купольные дома с полноценной мебелью, электричеством и санузлами. Многие комплексы дополняют проживание банями, ресторанами и разнообразными активностями – от йоги до экскурсий. Ключевое значение имеет локация: большинство таких объектов строят у воды или в живописных лесах, в пределах двух часов езды от Петербурга.

Летом загрузка глэмпингов достигает 80-90%, но в межсезонье падает почти вдвое. При этом стартовые инвестиции в такой бизнес значительно ниже, чем в классические отели. Проект из 5-10 домиков можно запустить с бюджетом 10-30 млн рублей, тогда как более масштабные комплексы с дополнительной инфраструктурой потребуют 50-100 млн рублей. Однако эксперты предупреждают: реальные затраты часто превышают запланированные в несколько раз из-за непредвиденных расходов на логистику и подключение коммуникаций.

Стоимость проживания варьируется от 2-6 тысяч рублей за простой летний шатер до 30-40 тысяч за роскошные виллы с панорамными видами. Средний чек составляет 9-10 тысяч за ночь – сопоставимо с хорошим городским отелем.

Несмотря на привлекательность идеи, у этого бизнеса есть свои подводные камни. Главные проблемы – сезонность (окупаемость часто растягивается на 5-7 лет) и правовая неопределённость. В российском законодательстве до сих пор нет чёткого регулирования глэмпингов, что создаёт сложности с согласованиями и страхованием. Кроме того, рынок уже достаточно насыщен, и новым проектам приходится придумывать действительно уникальные концепции, чтобы привлечь гостей.

«Спрос на качественный отдых на природе продолжает расти, – говорит Московченко. – Успешные проекты делают ставку на нестандартные решения вроде домов на деревьях или плавучих шатров, сочетая их с высоким уровнем сервиса».

Таким образом, глэмпинги в Ленобласти превратились из модного тренда в полноценный сегмент туриндустрии. Однако тем, кто планирует инвестировать в этот бизнес, стоит быть готовыми к длительной окупаемости, юридическим сложностям и необходимости постоянно удивлять требовательных гостей.