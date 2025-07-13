Рекордный ажиотаж: абитуриенты массово подают документы через Госуслуги

Цифровизация образования набирает обороты – за первые три недели приёмной кампании через портал Госуслуг поступило свыше 1,5 миллиона заявлений в высшие учебные заведения. Удобный сервис оценили более 600 тысяч абитуриентов, что сопоставимо с общим количеством бюджетных мест прошлого года.

Статистика показывает, что современные выпускники предпочитают подавать документы сразу в несколько учебных заведений – в среднем каждый выбирает три варианта для поступления. Среди направлений подготовки лидируют IT-специальности, экономика, педагогика, медицина и юриспруденция.

Важные даты приёмной кампании:

– 25 июля – крайний срок подачи документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета;

– 20 августа – окончание приёма в магистратуру;

– Сроки поступления на платные отделения и в аспирантуру определяются каждым вузом индивидуально.

Нововведение этого года – возможность подачи документов в магистратуру и аспирантуру через единый портал – значительно упростило процесс для выпускников, желающих продолжить образование. Эксперты отмечают, что цифровые сервисы не только экономят время абитуриентов, но и делают систему высшего образования более прозрачной и доступной.