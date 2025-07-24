Реформа турбизнеса: что изменит новый закон о туристическом продукте

В туристической отрасли разгораются споры вокруг законопроекта, который может кардинально изменить подход к формированию турпакетов. Инициатива, находящаяся на рассмотрении в Госдуме, предлагает расширить понятие «туристский продукт», включив в него не только традиционные услуги по перевозке и размещению, но и целый ряд дополнительных сервисов.

Согласно документу, турпродуктом теперь может считаться комплекс услуг, включающий трансферы, аренду транспорта, помощь в оформлении виз, экскурсионное обслуживание и даже услуги гидов-переводчиков. Главное условие — все эти услуги должны предоставляться по единому договору и за общую стоимость. Для выездного туризма обязательными остаются перелёт и проживание, а для внутреннего и въездного достаточно размещения плюс одной дополнительной услуги из предложенного перечня.

Эксперты отмечают, что подобные изменения могут по-разному сказаться на участниках рынка. Представители внутреннего туризма, такие как курорты и отели, получат явные преимущества. Они смогут легально предлагать клиентам комплексные пакеты с экскурсиями, спа-процедурами или трансферами, что раньше не считалось турпродуктом в полном смысле. Это особенно важно с точки зрения налогообложения, так как турпродукты на внутреннем рынке освобождены от НДС.

Однако у нововведения есть и обратная сторона. Все туроператоры будут обязаны регистрировать свои продукты в системе «Электронная путёвка», что потребует дополнительных затрат на программное обеспечение и персонал. Кроме того, увеличится размер отчислений в фонды персональной ответственности, которые рассчитываются от общей стоимости пакета.

Особые опасения вызывает судьба малого бизнеса. Компании, работающие через ИП или не имеющие статуса туроператора, могут столкнуться с непреодолимыми административными барьерами. Некоторые туроператоры уже заявили, что новые требования создадут избыточную нагрузку и могут привести к сокращению числа игроков на рынке.

Главный вопрос, который волнует отрасль, — как изменения скажутся на правоприменительной практике. Сейчас суды по-разному трактуют понятие турпродукта, что приводит к юридической неразберихе. Чёткое определение могло бы упростить жизнь всем участникам процесса, но только в случае, если оно будет сбалансированным и учитывающим интересы бизнеса.

Пока законопроект находится на стадии обсуждения, но его принятие может стать поворотным моментом для российского туризма. Остаётся надеяться, что законодатели найдут золотую середину между защитой прав потребителей и поддержкой предпринимателей.