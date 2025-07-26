Речной флот Петербурга ждут масштабные перемены

В Северной столице разрабатывается новая концепция развития водного транспорта, которая должна коренным образом изменить работу речных перевозчиков. Документ, подготовленный городским комитетом по транспорту, предусматривает серьезное обновление правил работы судоходных компаний и модернизацию всего флота.

Одной из главных целей концепции является увеличение налоговых поступлений от водного транспорта на 40%. Для этого власти ужесточили требования к судовладельцам. Теперь только официально зарегистрированные коммерческие перевозчики могут работать в ночное время, когда разводят мосты. Это ограничение существенно ударило по доходам многих компаний, особенно в разгар туристического сезона.

Статистика происшествий на воде вызывает серьезную озабоченность. По данным МЧС, за последние три года было зафиксировано 11 инцидентов, однако транспортный комитет приводит другие цифры — 25 происшествий в 2024 году, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Кроме того, в прошлом году было выявлено около 1200 административных нарушений в сфере водных перевозок.

Особую проблему представляет состояние флота. Половина однопалубных и двухпалубных теплоходов уже выработали свой ресурс. Не лучше обстоят дела и с причальной инфраструктурой — многие пристани требуют срочной модернизации. В планах городских властей строительство новых причалов и обновление существующих.

Представители бизнеса подчеркивают, что для реальных инвестиций в отрасль необходимы четкие правила игры на долгосрочную перспективу. «Без гарантированных условий работы на 10-15 лет вперед компании не готовы вкладывать средства в обновление флота», — отмечает Юрий Набатов, заместитель президента Ассоциации владельцев пассажирских судов.

Согласно новой концепции, к 2030 году большая часть речного транспорта Петербурга должна быть представлена судами моложе 15 лет. Эти изменения призваны сделать водные перевозки безопаснее, комфортнее для пассажиров и выгоднее для городского бюджета.