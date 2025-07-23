Пять новых фуд-холлов откроются в Петербурге до конца 2025 года

Петербург готовится к гастрономическому буму: пять новых фуд-холлов откроются до конца 2025 года

Санкт-Петербург продолжает укреплять статус гастрономической столицы России: во второй половине 2025 года в городе заработают пять новых фуд-холлов. Согласно данным консалтинговой компании CORE.XP, эти проекты появятся в ключевых районах города, предлагая разнообразные концепции питания и развлечений .

Где откроются новые фуд-холлы?

Среди запланированных к открытию объектов:

— «Фудкультура» в Адмиралтейском районе (ТРК «ПИК»)

— «Аллея Вкусов» в Выборгском районе (ТРК «Паркмолл»)

— «Гастромастерская СПЛАВ» в Невском районе (на базе бывшей сталелитейной мастерской Невского завода)

— Фуд-холл в Приморском районе (ТРК «Голливуд»)

— «Невский маркет» в Центральном районе (ТК «Невский центр»)

Также возможен запуск долгожданного проекта «Горожане» в Гостином дворе, который анонсировали ещё в 2021 году .

Динамика рынка

Несмотря на то что в первом полугодии 2025 года в Петербурге и Ленобласти не открылось ни одного нового гастропространства, рынок продолжает развиваться. С 2022 года в городе появилось 12 новых фуд-холлов, и к июлю 2025 года их общее количество достигло 19 .

По словам Александра Маркова, главы представительства Федерации отельеров и рестораторов (ФРиО), снижение темпов открытия в последние годы было связано с общим инвестиционным климатом и рентабельностью бизнеса. Однако интерес к фуд-холлам и стритфуду остаётся высоким, и многие рестораторы продолжают искать перспективные локации .

География и форматы

Наибольшее количество гастропространств в Петербурге сосредоточено в Приморском районе (26%), за ним следуют Центральный и Адмиралтейский районы (по 16%). Ленинградская область постепенно наращивает присутствие — здесь расположено 11% площадок региона .

По типу размещения:

— 47% — в составе торговых центров

— 37% — в отдельных зданиях (часто бывших рынках)

— 16% — в МФК или на первых этажах жилых домов

Как отмечает Василий Григорьев, директор отдела исследований CORE.XP, в среднем один фуд-холл включает около 17 корнеров с разной кухней. При этом 63% проектов управляются независимыми операторами, а 37% — сетевыми игроками .

Перспективы

Эксперты прогнозируют, что новые фуд-холлы не только разнообразят гастрономическую карту города, но и станут точками притяжения для жителей и туристов. Особый интерес вызывает проект «СПЛАВ», который разместится в историческом здании Невского завода, сочетая гастрономию с культурными ивентами .

Таким образом, несмотря на экономические вызовы, Петербург остаётся одним из лидеров по развитию фуд-холлов в России, предлагая новые форматы и кулинарные тренды.