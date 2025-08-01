Пять незабываемых фестивалей августа в Санкт-Петербурге

Август в Северной столице — время, когда город превращается в огромную праздничную площадку. В этом месяце петербуржцев и гостей города ждут удивительные фестивали под открытым небом, где можно насладиться музыкой, искусством и особой атмосферой летних вечеров.

Фестиваль «Музыки мира» 3 августа перенесёт гостей в путешествие по разным культурам через звучание этнических инструментов. В Парадном дворе Шереметевского дворца прозвучат мелодии, которые редко можно услышать на обычных концертах. Это редкая возможность не только насладиться необычными ритмами, но и пообщаться с музыкантами, которые хранят традиции народного исполнительства.

С 8 по 10 августа Ботанический сад Петра Великого станет местом проведения Summer Music Park. На аллеях среди редких растений разместятся несколько сцен, где будут выступать симфонические оркестры, рок-группы и исполнители саундтреков. Особенностью фестиваля станет вечерняя подсветка деревьев, создающая волшебную атмосферу.

15-17 августа Юсуповский сад озарится огнями Dreamfest — одного из самых романтичных ночных мероприятий лета. Гостей ждут фаер-шоу, выступления воздушных гимнастов и традиционный запуск бумажных фонариков над гладью пруда. В прошлом году этот фестиваль собрал более пяти тысяч зрителей, став одним из самых фотографируемых событий сезона.

Фестиваль «Ленинградские мосты» 23-25 августа превратит архитектурные памятники в необычные концертные площадки. На Банковском, Мучном и Мало-Конюшенном мостах выступят современные музыканты, играющие в жанрах от джаза до электроники. Особенностью станет акустическое звучание, которое по-новому раскроет пространство над каналами.

Завершит августовскую фестивальную программу «Ночь света» в Гатчине 28-30 августа. В старинном парке представят световые инсталляции, созданные художниками из разных стран. Некоторые объекты будут реагировать на движение зрителей, создавая эффект взаимодействия искусства и природы. В прошлом году проект получил премию «Лучшее культурное событие лета» по версии городского комитета по туризму.

Summer Music Park 2025 в Петербурге