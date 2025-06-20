Путешествуй!: как прошел туристический форум страны

В Москве завершился масштабный Международный туристический форум «Путешествуй!», объединивший профессионалов отрасли и любителей путешествий. Мероприятие стало площадкой для делового диалога между представителями власти и бизнеса, а также ярким фестивалем для тех, кто мечтает о новых впечатлениях.

Санкт-Петербург представил одну из самых посещаемых экспозиций – более 100 тысяч гостей форума познакомились с туристическими возможностями Северной столицы. На стенде города проходили интерактивные викторины, демонстрировались вдохновляющие видеоролики, а эксперты отрасли делились лучшими маршрутами и программами. Особый интерес вызвали предложения по путешествиям по Серебряному ожерелью России, начинающимся именно с Петербурга.

В рамках деловой программы председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области. Также состоялась его встреча с заместителем министра международного туризма Венесуэлы Рамоном Дарио Финоль Пенья.

«Даже те, кто уже бывал в Петербурге, найдут для себя что-то новое – город постоянно развивается, появляются необычные маршруты и форматы путешествий», – отметил Панкевич.

Важным событием стало подписание соглашения между Центром компетенций в сфере туризма Санкт-Петербурга и Центром стратегических разработок. Это позволит включить город в экосистему национального туристического бренда Discover Russia, созданного в рамках нацпроекта.

«Качественные кадры – основа развития отрасли, – подчеркнула генеральный директор Центра компетенций Марина Морозова. – Нам предстоит создать эффективную систему подготовки специалистов, сочетающую теорию с практикой».

Министр экономического развития России Максим Решетников принял приглашение посетить Петербургский международный туристский форум «Travel Hub. Путешествуй!», который пройдет в декабре.

Впервые получивший международный статус форум «Путешествуй!» стал важным шагом в развитии межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма, подтвердив растущий интерес к России как к перспективному туристическому направлению.