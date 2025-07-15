Путешествие сквозь время: как фотография стала искусством

В «Манеже» готовится масштабная выставка, которая проведет зрителей через два века развития фотографии – от первых дагеротипов до современных нейросетевых изображений. Этот уникальный проект, созданный совместно с центром Beton, представит около 600 работ 178 авторов, раскрывая эволюцию не только техники, но и самого взгляда на мир через объектив камеры.

Экспозиция начнется с истоков – редких дагеротипов 1830-х годов, среди которых особое место занимает тройной авторский снимок, подаренный Луи Дагером Николаю I. Посетители увидят работы пионеров фотографии: Пьера-Амбруаза Ришбура, Вильяма Каррика и других мастеров, запечатлевших мир в эпоху, когда каждый снимок был чудом.

Особый раздел посвящен пикториализму – направлению, где фотографы вдохновлялись живописью. Работы Андрея Карелина, Алексея Мазурина и их современников демонстрируют, как технический медиум стремился стать полноценным искусством.

Сердце выставки – советский период: от революционного авангарда Родченко и Лисицкого до военной фотографии Альперта и Халдея. Здесь же представлен послевоенный нонконформизм – смелые эксперименты Сергея Борисова, Ольги Чернышевой и других авторов, расширявших границы жанра.

Завершает путешествие современный этап – цифровые технологии и искусственный интеллект, создающий изображения, которые продолжают спор о природе фотографии.

Выставка «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта» – это редкая возможность за несколько часов пережить всю историю визуальной культуры. Проект будет открыт с 15 июля по 5 октября 2025 года.