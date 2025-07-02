Путешествие сквозь века: Русский музей представит уникальную коллекцию подносов

В Строгановском дворце 2 июля 2025 года стартует необычная выставка, посвящённая истории русского декоративного подноса. Впервые зрителям покажут более 150 экспонатов, созданных за пять столетий – с XVII века до наших дней.

Экспозиция раскроет удивительную эволюцию этого предмета, который из простой утвари превратился в настоящее произведение искусства. Подносы украшали царские пиры и крестьянские застолья, их можно было встретить в роскошных дворцах и скромных трактирах.

Традиция преподносить угощения на специальных блюдах зародилась ещё в XVI веке. Но настоящий расцвет подносного искусства начался в XVIII столетии, когда в моду вошли самовары. Именно тогда мастера стали создавать прочные металлические подносы, многие из которых были настоящими шедеврами.

Особый интерес представляют работы устюжских мастеров 1760-1770-х годов. Их эмалевые подносы украшены забавными сценками из жизни. А жостовские изделия поражают воображение буйством красок, изысканными цветочными композициями и игрой перламутра.

Выставка охватывает разные эпохи – от старинных московских образцов до авангардных экспериментов XX века. Каждый экспонат – это частица истории, отражение вкусов и традиций своего времени.

Увидеть эту уникальную коллекцию можно будет до 1 февраля 2026 года. Экспозиция обещает стать настоящим путешествием во времени, которое понравится и ценителям искусства, и тем, кто интересуется русскими традициями.

Русский музей 2025