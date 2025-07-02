Пушкин в лесах: какие памятники Петербурга ждёт реставрация

Один из самых узнаваемых памятников Санкт-Петербурга — бронзовый Александр Пушкин на площади Искусств — готовится к масштабной реставрации. Как сообщили в Государственном музее городской скульптуры, уже этой осенью монумент скроется за строительными лесами. Сейчас специалисты завершают разработку проектной документации и проводят необходимые исследования перед началом работ.

Реставрационные мероприятия затронут как саму скульптуру великого поэта, так и её гранитный постамент. Точный перечень необходимых процедур станет известен после детального технического обследования, которое проведут в ближайшее время.

Параллельно в городе отреставрируют ещё два значимых памятника. Цусимский обелиск в Никольском саду, установленный в память о моряках, погибших в знаменитом сражении 1905 года, очистят от загрязнений и восстановят повреждённые участки гранита. Бронзовый бюст Надежды Крупской у Дворца культуры её имени также ждёт комплексное обновление, включающее очистку и защитную обработку поверхности.

Все работы должны быть завершены до конца 2025 года в соответствии с заключёнными контрактами. Это позволит сохранить уникальные памятники городской скульптуры для будущих поколений, поддерживая их в надлежащем состоянии. Жителям и гостям города на время реставрации придётся смириться с временным отсутствием привычных монументов, но результат обещает вернуть им первоначальный вид и блеск.

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