Пулково внедряет революционную систему биометрического контроля

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково готовится к технологическому прорыву, став первым в России воздушным портом, где начнут работать биометрические турникеты. Пилотный проект под названием «Мигом» уже проходит тестирование и позволит пассажирам проходить все предполетные процедуры без предъявления документов.

Новая система охватит все этапы — от регистрации на рейс до посадки в самолет и доступа в бизнес-залы. После завершения технических испытаний в 2025 году, уже с 2026 года первые пассажиры смогут воспользоваться этой инновационной услугой. Для прохождения контроля достаточно будет QR-кода на посадочном талоне и мгновенной идентификации личности через специальные терминалы. При этом традиционный способ с документами сохранится для тех, кто предпочитает привычный вариант.

Как подчеркнул председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, внедрение биометрии значительно улучшит качество сервиса и ускорит пассажиропоток. «Пулково становится лидером цифровых преобразований в российской авиационной отрасли», — отметил он.

Исследования Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге показывают, что более 60% пассажиров внутренних рейсов положительно относятся к использованию биометрических технологий. Уже сейчас в аэропорту успешно работает система биометрического доступа в бизнес-залы для участников программы лояльности •ON•PASS.

Единая биометрическая система, на базе которой реализуется проект, представляет собой государственную платформу, позволяющую получать различные услуги без физических документов. Все данные надежно защищены и управляются через портал Госуслуг, что гарантирует безопасность персональной информации.

Этот шаг знаменует начало новой эры в организации авиаперевозок, где на смену традиционным процедурам приходят современные цифровые решения, делающие путешествия более комфортными и безопасными.