Пулково просит пассажиров не приезжать раньше времени

В главном воздушном порту Петербурга введены временные ограничения для пассажиров. Из-за перегруженности терминала руководство аэропорта рекомендует путешественникам внимательнее следить за расписанием и не появляться в здании задолго до вылета, особенно если рейс перенесен.

Специалисты поясняют, что подобные меры связаны с ограниченной пропускной способностью зоны ожидания. Пассажирам вечерних и ночных рейсов советуют уточнять информацию о времени вылета через интернет-табло на официальном сайте.

«В случае изменений в расписании просим воздержаться от преждевременного прибытия в аэропорт», — отмечают представители воздушной гавани. Они обеют оперативно информировать пассажиров обо всех корректировках графика.

Такие меры призваны обеспечить комфортные условия для всех путешественников и избежать излишнего скопления людей в терминале. Пассажирам рекомендуют планировать свое время с учетом этих временных ограничений.