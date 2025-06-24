Пулково-2: Как изменится главный аэропорт Петербурга

Крупнейший аэропорт Северной столицы ждёт масштабное обновление. Уже через семь лет, к 2031 году, в Пулково появится новый терминал, который значительно увеличит пропускную способность воздушной гавани. Строительные работы начнутся в 2027 году, а пока проект проходит стадию проектирования, которая должна завершиться к концу 2025 года с получением всех необходимых экспертных заключений.

По словам председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ивана Складчикова, историческое здание аэропорта, известное как «пять стаканов», сохранится, но рядом вырастет современный южный терминал. Это позволит обслуживать дополнительно несколько миллионов пассажиров ежегодно, что особенно важно на фоне растущего спроса на авиаперевозки. Сейчас пассажиропоток Пулково составляет 21 млн человек в год, и после ввода новой очереди этот показатель заметно вырастет.

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства, и условия соглашения предусматривают поэтапное развитие инфраструктуры. Как только будут достигнуты определённые показатели, инвестор приступит к следующим фазам строительства. Первый этап включает расширение перрона и создание дополнительной посадочной галереи. Далее, к 2035 году, начнётся вторая фаза, которая активируется при достижении 7 млн пассажиров на международных направлениях. Третий этап запланирован на 2031 год, когда общий поток пассажиров приблизится к 24 млн в год.

Интересно, что макет будущего терминала уже был представлен на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. Это демонстрирует серьёзность намерений властей и инвесторов в развитии ключевого транспортного узла региона. Ожидается, что модернизация Пулково не только повысит комфорт для путешественников, но и укрепит статус Петербурга как важного международного хаба.

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