Праздник цветов и музыки: в Петропавловской крепости собралось 350 тысяч гостей

пионеры на трамвае фестиваль цветов
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В День России Петропавловская крепость стала центром грандиозного праздника, объединившего два масштабных события — Международный фестиваль цветов и XXVI Фестиваль духовых оркестров. За один день историческое место посетили более 350 тысяч человек, желающих увидеть яркие флористические композиции и насладиться живой музыкой.

Торжества начались с традиционного полуденного выстрела из пушки, после которого по Кронверкской набережной прошел парад цветочных платформ. Шесть тематических инсталляций, созданных из 50 тысяч живых цветов, отражали важные юбилеи года: 80-летие Победы, 100-летие футбольного клуба «Зенит», 125-летие крейсера «Аврора» и другие значимые даты. Особое внимание привлек редкий цветок «кенгурячья лапка», специально доставленный из Кении для этого события.

Фестиваль духовых оркестров собрал более 400 музыкантов из Санкт-Петербурга, Перми и Минска. В их исполнении прозвучали классические произведения, современные композиции и песни военных лет. Специальными гостями стали Родион Газманов и солисты Большого театра, добавившие празднику особого шарма.

Кульминацией дня стал Бал цветов, где флористы представили свои лучшие работы в различных номинациях. Гости увидели изысканные букеты, необычные костюмы и элегантные головные уборы, созданные из живых растений. Победителем флористического баттла стал Сергей Горбатов, чья работа, посвященная петербургскому трамваю, покорила жюри.

По итогам зрительского голосования в социальных сетях лучшей была признана платформа, посвященная 160-летию Ленинградского зоопарка.

Этот праздник в очередной раз подтвердил, что событийный туризм остается одним из ключевых направлений для Санкт-Петербурга, привлекая гостей со всей страны и из-за рубежа. Узнать о других значимых мероприятиях города можно на официальном туристическом портале Visit Petersburg, где представлен календарь самых ярких событий Северной столицы.

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