Праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге ко Дню России 12 июня 2025 года

В День России Санкт-Петербург традиционно превращается в масштабную праздничную площадку. В этом году жителей и гостей города ждет насыщенная программа мероприятий на любой вкус — от грандиозных концертов до исторических реконструкций.

Для любителей истории в парке 300-летия развернется масштабный фестиваль «От Руси до России». Посетителей ждут 23 тематические площадки, посвященные разным эпохам — от Древней Руси до времен Петра I. Особое внимание организаторы уделили интерактивным программам и мастер-классам по традиционным ремеслам. Кульминацией станет выступление фолк-группы «Отава Ё».

Музыкальным центром праздника станет Петропавловская крепость, где в 15:00 начнется Фестиваль духовых оркестров. Военные и духовые оркестры со всей страны исполнят классические марши и современные композиции. Традиционно мероприятие завершится совместным исполнением гимна России.

Не менее ярким событием станет Международный фестиваль цветов на Соборной площади Петропавловской крепости. В полдень стартует парад цветочных платформ, посвященных важным юбилеям года. В 17:00 гостей ждет Бал цветов с участием симфонического оркестра и солистов ведущих театров страны.

Молодежную аудиторию привлечет фестиваль «Блогеры России» в Приморском парке Победы. Здесь соберутся популярные блогеры-миллионники, готовые к живому общению со своими подписчиками: Валя Карнавал, Симка, Женя Лизогуб, Rakhim, Давид Туров, Милана Некрасова, Вляд Кобяков, Юля Гаврилина, Милана Хаметова, Wildways. Параллельно в Московском парке Победы пройдет «Фолк пикник» с народными ансамблями и мастер-классами по традиционным ремеслам.

Для ценителей современной музыки подготовлены два крупных фестиваля. С 12 по 15 июня на аэродроме «Пески» в Карелии пройдет рок-фестиваль «Воздух Карелии» с участием легендарных групп. А 13-14 июня в Севкабель Порту стартует 24-й международный фестиваль STEREOLETO, объединяющий разные музыкальные жанры.

Особого внимания заслуживает Международная конная выставка «Иппосфера 2025» в КСК «Дерби». В течение четырех дней гости смогут наблюдать за породными чемпионатами, спортивными соревнованиями и зрелищными шоу-программами с участием более 200 лошадей.

Завершит праздничную программу фестиваль уличной культуры «Движение разрешаю!» в Музее железных дорог России. Посетителей ждут спортивные площадки, мастер-классы по стрит-арту, лекции и живые выступления.

Все мероприятия спланированы с учетом транспортной доступности — к основным площадкам можно добраться на общественном транспорте. Большинство событий бесплатны для посещения, что делает праздник по-настоящему народным.

День России в Петербурге 12 июня: Полная программа мероприятий