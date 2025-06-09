Праздничные изменения: как будет работать транспорт Петербурга в День России

В преддверии празднования Дня России в Санкт-Петербурге вносятся временные изменения в работу общественного транспорта. С 11 по 15 июня городские перевозчики перейдут на особый график, адаптированный под длинные выходные.

Транспортная реформа начнется уже в среду, 11 июня, когда наземный транспорт — автобусы, трамваи и троллейбусы — перейдут на режим работы, аналогичный обычной пятнице. Начиная с 12 июня и до конца праздничного периода, все наземные маршруты будут следовать воскресному расписанию.

Метрополитен сохранит обычный график работы в среду, 11 июня. Однако уже в четверг, 12 июня, подземка перейдет на субботний режим, а с 13 по 15 июня будет работать как в обычное воскресенье.

Такие меры связаны с ожидаемым снижением пассажиропотока в праздничные дни, когда многие горожане традиционно уезжают на дачи или отправляются в короткие путешествия. По статистике прошлых лет, в подобные периоды количество пассажиров общественного транспорта снижается на 25-30% по сравнению с обычными рабочими днями.

Аналогичная практика применяется и в других крупных городах России. Например, в Москве тоже традиционно корректируют транспортные графики в период длинных праздников. Однако в отличие от северной столицы, где полностью переходят на выходной режим, в столице чаще практикуют сокращение интервалов движения в часы пик.

Городские власти рекомендуют пассажирам заранее уточнять расписание интересующих маршрутов, особенно тем, кто планирует поздние поездки. В праздничные дни некоторые маршруты могут заканчивать работу раньше обычного. Также стоит учитывать, что в вечернее время интервалы между транспортом могут быть увеличены.

Для тех, кто останется в городе, есть и приятный бонус — меньше переполненный транспорт и более комфортные условия поездок. А тем, кто собирается за город, стоит заранее продумать альтернативные варианты возвращения, особенно если планируется позднее возвращение.

День России в Петербурге 12 июня: Полная программа мероприятий