Праздничная программа ко Дню России 2025 в Санкт-Петербурге

12 июня 2025 года Петропавловская крепость станет главной площадкой празднования Дня России. На Соборной площади с 12:00 до 19:00 пройдет насыщенная программа мероприятий. Международный фестиваль цветов откроет праздник в полдень, в 14:00 начнется XXVI Фестиваль духовых оркестров, а в 17:00 гостей ждет изысканный Бал цветов. Завершится день патриотической программой #ГОРЖУСЬРОССИЕЙ.

В этот же день в разных уголках города пройдут разнообразные культурные события. В Александровском саду с 12:00 до 17:00 состоится красочный Бал национальностей, а в 19:00 Румянцевский сад приглашает на праздничный концерт. 13 июня в 16:30 в Рощинском саду пройдут «Творческие встречи».

Любителей активного отдыха ждут фестивали: с 10:00 до 17:00 в Музее железных дорог России пройдет фестиваль уличной культуры «Движение разрешаю!», с 12:00 до 19:00 в парке 300-летия можно будет окунуться в историю на фестивале «От Руси до России», а с 14:00 до 19:00 Московский парк Победы приглашает на фолк-фестиваль.

Киноманов ждет специальная программа на «Ленфильме»: в 11:30 покажут «Кракен», в 14:25 — «Человека с киноаппаратом», а в 16:00 — классику советского кино «Собачье сердце». 12 июня можно бесплатно посетить Михайловский замок и выставки «Виктор Васнецов» и «Страна побед». С 12 по 14 июня в Российском этнографическом музее пройдут экскурсии «Народы России».

Санкт-Петербург предлагает насыщенную программу на любой вкус — от классических концертов до современных уличных фестивалей, что делает празднование Дня России по-настоящему запоминающимся событием.

День России в Петербурге 2025: Полная программа мероприятий