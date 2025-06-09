Пополнение в совином семействе: пять пушистых малышей появились в Ленинградском зоопарке

Весна принесла радостное событие в Ленинградский зоопарк — у пары полярных сов по имени Деня и Лика появилось потомство. Пять пушистых совят один за другим вылупились в мае, пополнив коллекцию пернатых обитателей зоопарка.

Эта совиная пара образовалась еще в 2016 году и с тех пор регулярно радует сотрудников зоопарка новым потомством. В этом году брачный сезон у сов начался в первых числах апреля. Самка Лика сразу же приступила к высиживанию яиц, проявляя все признаки заботливой матери.

Процесс появления птенцов на свет растянулся на весь май, что совершенно естественно для этих хищных птиц. В дикой природе такой временной разрыв между вылуплением птенцов часто приводит к тому, что младшим не хватает пищи, но в условиях зоопарка все малыши находятся под надежной защитой.

Новорожденные совята покрыты мягким серым пухом, который надежно защищает их от холода. Уже через две недели у малышей начинают появляться первые настоящие перья с характерным пятнистым узором. Сейчас птенцы постепенно начинают осваивать пространство вольера, хотя пока еще сильно отличаются внешне от своих величественных родителей.

Сотрудники зоопарка отмечают, что оба родителя проявляют повышенную заботу о потомстве. Деня и Лика внимательно следят за каждым движением своих малышей и готовы защищать их от любой потенциальной опасности. Особенно ревностно к охране потомства относится самец, который может агрессивно реагировать на посетителей, если посчитает, что они представляют угрозу для птенцов.

Посетителям зоопарка рекомендуется соблюдать особую осторожность возле вольера с совиным семейством. Не стоит шуметь, делать резкие движения или пытаться привлечь внимание птиц. Такое поведение может спровоцировать защитную реакцию у взрослых сов, что чревато травмами для самих пернатых.

Полярные совы, или белые совы, являются одними из самых крупных представителей совиного семейства. В природе они обитают в тундровой зоне Евразии и Северной Америки. Эти величественные птицы играют важную роль в экосистеме, регулируя численность мелких грызунов. Появление потомства у Дени и Лики — значимое событие не только для зоопарка, но и для программы по сохранению этого удивительного вида птиц.

Сейчас малыши активно развиваются и с каждым днем становятся все более самостоятельными. В ближайшие месяцы посетители зоопарка смогут наблюдать, как неуклюжие пушистые комочки постепенно превращаются в грациозных хищных птиц, перенимая повадки своих опытных родителей.

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