Поливальные машины вышли на улицы из-за аномальной жары

В ответ на резкое повышение температуры городские службы Петербурга перешли на особый режим работы. Как сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин, за сутки спецтехника вылила на раскалённые улицы более 10 тысяч кубометров воды — на 3 тысячи больше обычной дневной нормы.
Особенности новой тактики:
— Поливальные машины перенастроили для работы с направленными вверх форсунками
— Вода распыляется в виде мелкодисперсной взвеси, создавая эффект «водяного облака»
— Такой метод позволяет охватывать одновременно проезжую часть и тротуары
Тройной эффект:
1. Снижение температуры асфальта (предотвращение деформации покрытия)
2. Охлаждение воздуха в среднем на 2-3 градуса
3. Улучшение экологической обстановки (снижение концентрации пыли)
Масштабы операции:
— С начала теплого сезона использовано уже 950 тыс. кубометров воды
— Особой популярностью у горожан пользуются поливы на Дворцовой площади
— Работы ведутся во всех 18 районах города без исключения
Метеорологи прогнозируют сохранение жаркой погоды в ближайшие дни — столбики термометров могут достигать +30°C. Такой температурный режим обусловлен затяжным атмосферным фронтом над Финским заливом.
Городские власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности в жаркий период и напоминают, что система полива улиц будет работать до нормализации температурного фона.