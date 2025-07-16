Поливальные машины вышли на улицы из-за аномальной жары

В ответ на резкое повышение температуры городские службы Петербурга перешли на особый режим работы. Как сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин, за сутки спецтехника вылила на раскалённые улицы более 10 тысяч кубометров воды — на 3 тысячи больше обычной дневной нормы.

Особенности новой тактики:

— Поливальные машины перенастроили для работы с направленными вверх форсунками

— Вода распыляется в виде мелкодисперсной взвеси, создавая эффект «водяного облака»

— Такой метод позволяет охватывать одновременно проезжую часть и тротуары

Тройной эффект:

1. Снижение температуры асфальта (предотвращение деформации покрытия)

2. Охлаждение воздуха в среднем на 2-3 градуса

3. Улучшение экологической обстановки (снижение концентрации пыли)

Масштабы операции:

— С начала теплого сезона использовано уже 950 тыс. кубометров воды

— Особой популярностью у горожан пользуются поливы на Дворцовой площади

— Работы ведутся во всех 18 районах города без исключения

Метеорологи прогнозируют сохранение жаркой погоды в ближайшие дни — столбики термометров могут достигать +30°C. Такой температурный режим обусловлен затяжным атмосферным фронтом над Финским заливом.

Городские власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности в жаркий период и напоминают, что система полива улиц будет работать до нормализации температурного фона.