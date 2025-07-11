«Подорожник» бьёт рекорды: как Петербург пересаживается на электронные билеты

Первое полугодие 2025 года подтвердило, что проездная карта «Подорожник» остаётся главным спутником петербуржцев в общественном транспорте. За шесть месяцев было продано более миллиона таких карт, а с их помощью совершено свыше 351 миллиона поездок. Это 40% от общего пассажиропотока и на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономия – одна из главных причин популярности «Подорожника». Единый билет позволяет сэкономить 24 рубля в автобусах, троллейбусах и трамваях и 25 рублей в метро. Пополнить баланс можно не выходя из дома – через мобильные приложения или Личный кабинет пассажира. Только за полгода пользователи совершили более 29 миллионов онлайн-пополнений.

Особенно востребован пересадочный тариф «60 минут» – благодаря ему пассажиры наземного транспорта сэкономили 39 рублей за каждую пересадку в течение часа. Всего по этому тарифу зафиксировано 35 миллионов поездок.

Банковские карты тоже набирают обороты: ими оплатили 137 миллионов поездок, что составляет 16% от общего числа. А вот наличные постепенно уходят в прошлое – ими воспользовались всего 9,5 миллиона раз, что на 24% меньше, чем в 2024 году.

Среди альтернативных способов оплаты выделяется билет на основе QR-кода, которым пассажиры воспользовались 28,5 тысячи раз. Также популярен тариф «90 минут» – за 90 рублей он позволяет совершить одну поездку в метро и неограниченное число пересадок в наземном транспорте.

Льготные проездные остаются важной частью транспортной системы. За шесть месяцев по ним совершено 359 миллионов поездок, причём больше всего – пенсионерами (221 миллион). Студенты и школьники проехали 110 миллионов раз, а дети из многодетных семей – 14 миллионов.

Итог очевиден: 99% пассажиров выбирают электронные способы оплаты. Купить или пополнить проездной можно не только онлайн, но и в кассах метро или точках продаж ГКУ «Организатор перевозок». Петербург уверенно движется к тому, чтобы сделать поездки в транспорте ещё удобнее и выгоднее.