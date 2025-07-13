Под открытым небом: в Петербурге звучат оперные шедевры

В Санкт-Петербурге стартовал четырнадцатый фестиваль «Опера – всем», превращающий городские пространства в необычные концертные площадки. Одним из первых событий стала постановка знаменитой оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй» в живописном Юсуповском саду.

Эта трогательная история о любви и предательстве прозвучала под ночным небом Северной столицы. Главную партию Чио-Чио-сан исполнила солистка театра «Зазеркалье» Ольга Черемных. Особую атмосферу создавали восточные мотивы в музыке – Пуччини специально включил в партитуру японские барабаны, перезвон колокольчиков и нежные звуки арфы.

Художественный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело подчеркивает, что мероприятие давно стало важной частью культурной жизни города: «Артисты со всей России и из-за рубежа с радостью участвуют в этом необычном проекте. Они уже освоили специфику выступлений под открытым небом».

Юсуповский сад впервые стал площадкой для фестиваля. По словам директора театра имени Шаляпина Юлии Стрижак, создателям постановки удалось превратить исторический парк в японский сад, полностью соответствующий духу произведения.

Впереди у зрителей еще много интересного – на Пионерской площади прозвучит «Саломея» Штрауса, а в Царском селе представят редкую оперу Обера «Черное домино» в русскоязычной версии.

Подобные мероприятия не просто знакомят публику с классической музыкой, но и создают особую атмосферу праздника, объединяя великое искусство с красотой петербургских ландшафтов. Фестиваль продолжает открывать оперу для самой широкой аудитории, доказывая, что этот жанр может быть доступным и современным.

Расписание фестиваля «Опера – всем 2025»