По следам Пушкина: новый маршрут объединит Северо-Запад

В Тихвине прошло важное обсуждение развития проекта «Серебряное ожерелье России», где особое внимание уделили созданию единого туристического маршрута, связанного с жизнью и творчеством Александра Пушкина. Эта инициатива, поддержанная руководством Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, призвана раскрыть новые грани культурного наследия России и укрепить внутренний туризм.

Северная столица продолжает оставаться главным центром притяжения для путешественников — более трети гостей города отправляются дальше, в регионы Северо-Запада. В прошлом году таких туристов было около 3,6 миллиона. Популярностью пользуются Карелия, Ленинградская, Новгородская, Калининградская и Вологодская области. Однако новый пушкинский маршрут может стать настоящим открытием, объединив уже существующие экскурсионные программы в единое путешествие по знаковым местам, связанным с великим поэтом.

«Санкт-Петербург — не только культурная столица, но и важный транспортный узел, связывающий регионы. Создание межрегионального маршрута позволит привлечь ещё больше туристов и показать всё богатство нашего наследия», — отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Проект поддерживает и Городское туристско-информационное бюро. «Творчество Пушкина — основа нашей культурной идентичности. Этот маршрут откроет новые возможности для гидов и поможет сохранить историческое наследие», — добавила генеральный директор ГТИБ Яна Макшина.

В рамках встречи Тихвин получил статус столицы «Серебряного ожерелья», сменив Старую Руссу. А для тех, кто хочет глубже познакомиться с регионами Северо-Запада, уже доступны новые инструменты:

• Официальный сайт проекта — https://серебряноеожерельероссии.рф/

• Клуб путешественников RussiaTravel.club с полезными советами и бонусами

• «Паспорт туриста» — буклет с информацией о регионах, который даёт право на подарки после посещения всех 11 субъектов

• Чат-бот ГТИБ, помогающий спланировать поездку в Петербург

Новый пушкинский маршрут станет не просто экскурсией, а настоящим путешествием во времени, объединяющим историю, литературу и красоту русской природы.