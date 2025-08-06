ПМЭФ-2026: 3,4,5,6 июня 2026 в Петербурге

ПМЭФ-2026: Саудовская Аравия станет страной-гостем в юбилейный год

В июне 2026 года Санкт-Петербург вновь станет центром мировой экономической дипломатии — с 3 по 6 числа здесь пройдёт очередной Петербургский международный экономический форум. Организаторы из «Росконгресса» уже объявили, что почётным гостем мероприятия станет Королевство Саудовская Аравия. Этот выбор особенно символичен, ведь форум совпадёт со столетним юбилеем установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.

Предстоящий форум пройдёт в период глобальных экономических изменений. Как отмечают организаторы, основные дискуссии будут сосредоточены вокруг технологических инноваций, устойчивого развития и новых финансовых моделей. «ПМЭФ традиционно служит важной площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертами, где рождаются практические решения для устойчивого роста и укрепления международного сотрудничества», — подчеркнули в пресс-службе фонда.

В этом году форум продемонстрировал впечатляющие результаты: представители 144 стран заключили 1116 соглашений на общую сумму свыше 6,5 триллионов рублей. Особый акцент был сделан на развитии высоких технологий, энергетики, экологии и инфраструктурных проектов. Российские регионы показали особую активность — 83 субъекта Федерации подписали 831 соглашение на сумму более 4,4 триллиона рублей.

Петербург второй год подряд подтверждает статус инвестиционной столицы России, привлекая на форуме более 1 триллиона рублей инвестиций. Основными темами нынешнего ПМЭФ стали импортозамещение, локализация производств и создание собственных технологических решений.

Выбор Саудовской Аравии в качестве страны-гостя подчёркивает стратегическое значение партнёрства двух стран. Это сотрудничество особенно важно в условиях трансформации мировой экономики и поиска новых точек роста. Участники форума-2026 смогут не только обсудить актуальные вызовы, но и отпраздновать вековую историю российско-саудовских отношений, которая продолжает развиваться в новых экономических реалиях.

Ожидается, что ПМЭФ-2026 станет ещё более масштабным событием, продолжив традицию петербургского форума как ключевой площадки для выработки решений, определяющих будущее глобальной экономики. Северная столица России вновь подтвердит свою роль важнейшего центра международного делового сотрудничества.