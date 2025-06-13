ПМЭФ-2025: Глобальные вызовы и экономические перспективы в сердце Петербурга

С 18 по 21 июня Санкт-Петербург станет центром мировой экономической мысли — здесь пройдет 28-й Петербургский международный экономический форум. Это ключевая площадка для диалога между политиками, бизнесменами и экспертами из более чем 90 стран. В прошлом году форум собрал рекордные 21,8 тысячи участников, подтверждая свой статус главного делового события Евразии.

Основная тема ПМЭФ-2025 — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире» — отражает современные геоэкономические реалии. Программа форума включает пять тематических блоков, охватывающих все аспекты развития глобальной экономики: от цифровых технологий до социальных трансформаций, от экологических инициатив до новых моделей международного сотрудничества.

Особое внимание уделено технологическому суверенитету. В первый день форума состоится стратегическая сессия о перспективах российской высокотехнологичной отрасли, где обсудят сценарии возвращения иностранных компаний на российский рынок. Параллельно эксперты проанализируют развитие беспилотного транспорта — от наземных систем до космических технологий обеспечения связи.

Арктическая повестка займет особое место в дискуссиях. Участники форума оценят 500-летний опыт использования Северного морского пути и его потенциал как международного транспортного коридора. Не останется без внимания и проект высокоскоростной магистрали Москва-Петербург, который уже сегодня создает новые производства и рабочие места по всей стране.

На второй день ключевыми темами станут формирование национального бренда «Сделано в России» и поиск оптимальной стратегии в условиях глобальных торговых войн. Отдельная сессия будет посвящена успехам и вызовам отечественного автопрома, демонстрирующего впечатляющий рост вопреки санкционному давлению.

Завершающий день форума осветит революцию в розничной торговле — роль маркетплейсов в развитии региональных производителей и малого бизнеса. По традиции кульминацией ПМЭФ станет выступление Президента России Владимира Путина, который представит видение развития национальной экономики в условиях формирующегося многополярного мира.

Петербургский форум продолжает оставаться уникальной площадкой, где рождаются стратегии экономического развития на годы вперед. В 2025 году его участникам предстоит найти ответы на ключевые вызовы времени: от обеспечения технологического лидерства до выстраивания новой архитектуры международного сотрудничества.

Кто примет участие в ПМЭФ-2025: состав участников и главные темы форума