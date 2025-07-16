«Питер FM» возвращается: в 2026 году начнутся съёмки сиквела культового фильма

Через 20 лет после выхода оригинальной картины петербургская романтическая история получит продолжение. Как сообщил продюсер Игорь Толстунов, съёмки фильма под рабочим названием «Питер, любовь моя» стартуют весной 2026 года.

Основные детали проекта:

— Съёмочный период запланирован на май-июнь 2026 года

— Локации включат как сам Петербург, так и загородные объекты

— Производством займётся компания «Профит»

— Режиссёром выступит Полина Кондратьева

— Авторы сценария — Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер

Особенности сюжета:

Новая лента представит историю современных молодых героев, чьи судьбы будут перекликаться с сюжетными линиями оригинального фильма. При этом создатели подготовили отдельную драматургическую арку для персонажей первой части.

Ностальгическая справка:

В оригинальном «Питер FM» (2006) важную роль играл доходный дом основателя СПАК Константина Капустина на набережной Фонтанки — место, куда главный герой Максим приходил делать зарисовки. Поклонники надеются, что новые создатели сохранят фирменный «петербургский дух» и узнаваемую атмосферу города, которая стала одним из главных героев первой картины.

Ожидается, что сиквел сможет как удовлетворить ностальгию поклонников оригинального фильма, так и предложить свежий взгляд на современный Петербург и его жителей. Точные даты выхода картины пока не называются.