Pianissimo 2025 в Петербурге: Великие мелодии во дворцах

Pianissimo 2025! С 29 июня в Санкт-Петербурге стартует серия концертов классической музыки в уникальных исторических интерьерах. Музыкальный фестиваль откроется в Большом петергофском дворце выступлением известного российского пианиста Константина Емельянова, который представит произведения Шуберта, Прокофьева и Вайна.

Уже на следующий день, 30 июня, в Эрмитаже начнется цикл концертов Pianissimo 2025 с участием британского виртуоза Джорджа Харлионо. Всего в рамках фестиваля пройдет 15 выступлений талантливых исполнителей из разных стран мира, включая Россию, Германию, Великобританию, Турцию, Южную Корею, Китай и Бразилию.

Проект Pianissimo, существующий с 2017 года, завоевал репутацию уникальной площадки, где классическая музыка звучит в необычных исторических интерьерах. За пять лет фестиваль проводил концерты в знаковых местах — от залов Нового Эрмитажа до Концертного зала Валерия Гергиева в Репино.

Среди участников проекта — яркие звезды мирового фортепианного искусства, лауреаты престижных конкурсов, чьи сольные концерты проходят на лучших сценах мира. В разные годы в фестивале принимали участие такие выдающиеся музыканты, как Дмитрий Шишкин, Андрей Гугнин, Абисал Гергиев и другие признанные мастера.

Фестиваль Pianissimo 2025 — прекрасная возможность услышать шедевры мировой классики в исполнении молодых талантов и уже состоявшихся виртуозов, наслаждаясь акустикой великолепных дворцовых залов. Музыкальные вечера обещают стать настоящим праздником для ценителей академического искусства.

Программа фестиваля

«Классика на Дворцовой» в Санкт-Петербурге