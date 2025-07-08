Петербуржцы мечтают о зарплате в 166 тысяч рублей

Согласно последнему исследованию Финансового университета при правительстве РФ, жители Санкт-Петербурга в среднем хотели бы получать 166 тысяч рублей ежемесячно. Опрос проводился среди населения крупных городов с численностью более 500 тысяч человек. Северная столица заняла пятое место в рейтинге самых амбициозных зарплатных ожиданий россиян.

Лидером по запросам оказалась Махачкала, где желаемый доход составляет 213 тысяч рублей. На втором месте расположился Хабаровск с 188 тысячами, следом идёт Москва – 185 тысяч. Четвёртую позицию занял Иркутск с показателем 175 тысяч рублей.

Реальная ситуация на рынке труда выглядит скромнее: средняя зарплата по стране достигает 97 375 рублей, что на 15,3% выше прошлогодних значений.

В Петербурге разница между желаемым и фактическим заработком составляет 52 тысячи рублей – при средней зарплате в 114 857 рублей. Город занимает восьмую строчку в рейтинге регионов по соотношению доходов и стоимости жизни. Коэффициент покупательной способности здесь равен 2,5 балла.

Аналитики отмечают стремительный рост зарплат в строительной отрасли – медиана предложений достигает 103,4 тысячи рублей. Вахтовики могут рассчитывать на доход от 164 тысяч, а сотрудники автобизнеса – около 121 тысячи рублей после недавнего повышения на 21 тысячу.

Минэкономразвития прогнозирует увеличение средних зарплат на 51% в ближайшие пять лет, однако эксперты предупреждают, что основной причиной роста станет инфляция. Интересно, что 47% россиян считают свои доходы средними, 27% полностью довольны заработком, и лишь 17% выражают недовольство финансовым положением.

Такие данные свидетельствуют о том, что, несмотря на существенный разрыв между желаемым и реальным уровнем доходов, большинство жителей страны сохраняют оптимистичный настрой относительно своего материального благополучия.