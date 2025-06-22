Петербуржцев ждёт солнечная передышка между циклонами

Небесная канцелярия приготовила жителям Северной столицы небольшой подарок. По данным главного синоптика города Александра Колесова, ненастная погода наконец-то отступает. Дожди прекратились ранним утром 22 июня, и теперь петербуржцев ждёт кратковременное улучшение погодных условий.

Температурный фон в ближайшие сутки будет комфортным — столбики термометров покажут +16…+18°C. Правда, в первой половине дня ещё ощущается порывистый северо-восточный ветер, но к вечеру он заметно ослабеет. Настоящая летняя погода ожидается в понедельник, 23 июня: синоптики обещают ясное небо, отсутствие осадков и потепление до +20°C и выше.

Однако метеорологи предупреждают, что эта солнечная передышка будет недолгой. Уже во вторник, 24 июня, в город снова вернутся дожди, а температура опустится до +15…+17°C. Причиной ухудшения погоды станет новый атмосферный вихрь, приближающийся с запада.

Специалисты Гидрометцентра России успокаивают — в ближайшие двое суток опасных метеорологических явлений в Петербурге и Ленинградской области не прогнозируется. Атмосферное давление остаётся в пределах нормы и составляет 757 мм рт. ст. Так что у горожан есть прекрасная возможность насладиться коротким, но таким долгожданным летним теплом перед очередной непогодой.