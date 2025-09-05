Петербургское метро: правила, которые лучше не нарушать

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга напомнил горожанам и туристам о необходимости соблюдения правил пользования метрополитеном. Эти нормы утверждены постановлением городского правительства и обязательны для всех пассажиров. Их главная цель — обеспечение безопасности и комфорта во время поездок под землей.

Среди частых нарушений лидирует проезд без оплаты. Попытка перепрыгнуть через турникет может обойтись нарушителю в тысячу рублей. Не менее строго карается игра на музыкальных инструментах в вагонах и на станциях без специального разрешения. За это деяние предусмотрены финансовые санкции от одной до трех тысяч рублей.

Значительные штрафы ждут тех, кто занимается разносной торговлей в метро. Размер взыскания за эту деятельность достигает пяти тысяч рублей. Отдельное внимание уделяется перевозке самокатов: их провоз разрешен только в специальных чехлах, а игнорирование этого требования грозит штрафом от трехсот до двух тысяч рублей. Серьезное наказание предусмотрено для попрошаек — их ждут взыскания от четырех до пяти тысяч рублей.

Правовой основой для привлечения к ответственности служит городской закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Для контроля за соблюдением порядка комитет по транспорту ведет постоянный мониторинг совместно с правоохранительными органами. Эта работа позволяет поддерживать приемлемый уровень безопасности в подземке.

С нового года особый акцент сделан на профилактике нарушений среди подростков до шестнадцати лет. Информация о каждом случае попадает в комиссии по делам несовершеннолетних для дальнейшей воспитательной работы с молодежью и их родителями. Это делается для предотвращения асоциального поведения в будущем.

Комитет призывает всех пассажиров ответственно относиться к установленным правилам. Их соблюдение помогает сохранять метрополитен удобным и безопасным пространством для миллионов людей, ежедневно пользующихся подземным транспортом.