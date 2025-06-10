Петербургское метро пополнится новыми станциями: «Путиловская» и «Юго-Западная» откроются в ближайшее время

В ближайшие месяцы петербургская подземка получит два новых важных объекта. Как сообщил Игорь Креславский, возглавляющий городской комитет по строительству, работы на станциях «Путиловская» и «Юго-Западная» выходят на финишную прямую. По словам чиновника, их строительство будет полностью завершено до конца текущего года.

Сейчас на участках задействованы четыре тоннелепроходческих комплекса. Креславский отметил, что ранее возникали сложности с оборудованием, однако эти проблемы удалось успешно решить. Основные усилия строителей сосредоточены на продлении Красносельско-Калининской и Невско-Василеостровской линий метрополитена.

Что касается сроков ввода станций в эксплуатацию, то здесь всё зависит от завершения пусконаладочных работ. Хотя строительная часть будет выполнена в установленные сроки, точная дата открытия для пассажиров пока не называется. Обычно между завершением строительства и началом работы станции проходит некоторое время, необходимое для проверки всех систем и проведения испытаний.

Добавим, что «Путиловская» станет частью Красносельско-Калининской линии, а «Юго-Западная» войдёт в состав Невско-Василеостровской ветки. Их появление значительно улучшит транспортную доступность развивающихся районов города. По данным аналитиков, новые станции должны разгрузить наземный транспорт и сократить время в пути для десятков тысяч горожан.

Эксперты отмечают, что развитие метрополитена в юго-западном направлении особенно актуально для Петербурга. Этот район активно застраивается, и без надёжного транспортного сообщения его жители сталкиваются с серьёзными трудностями. Ввод новых станций может стать важным шагом в решении транспортных проблем мегаполиса.

Интересно, что первоначально открытие этих станций планировалось на более ранний срок, но пандемийные ограничения и проблемы с поставками оборудования внесли свои коррективы. Тем не менее, городские власти уверяют, что теперь график работ выдерживается в полном объёме, и петербуржцы вскоре смогут оценить новые станции метро.

На «коричневой» ветке метро Петербурга начался новый этап строительства