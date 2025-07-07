Петербургское лето заставило горожан греться и мечтать о солнце

Нетипично холодное начало лета в Северной столице внесло коррективы в покупательские привычки местных жителей. Вместо привычных для этого сезона легких нарядов и прохладительных гаджетов петербуржцы массово начали приобретать товары, больше подходящие для межсезонья.

Резкий скачок спроса на обогревательные приборы стал одним из самых заметных трендов. По сравнению с началом летнего сезона интерес к этой категории товаров увеличился в несколько раз, значительно опередив показатели других регионов. Теплые пледы и одеяла также оказались востребованы — их продажи подскочили почти вдвое.

Парадоксально, но в разгар календарного лета жители города на Неве практически перестали интересоваться традиционными летними товарами. Спрос на легкую одежду и открытую обувь не просто не вырос, а даже снизился. Зато устойчивый интерес вызвали резиновые сапоги, спрос на которые сохранялся на протяжении всего месяца.

Еще одним любопытным трендом стал ажиотаж вокруг средств для автозагара. Видимо, пытаясь компенсировать отсутствие естественного солнечного света, горожане стали активно скупать косметику для искусственного загара.

Аналитики отмечают, что подобные колебания потребительского спроса напрямую связаны с капризами погоды. Холодный и дождливый июнь не только изменил привычные летние покупки, но и сократил интерес к товарам для создания прохлады в помещениях. Особой популярностью пользовались универсальные климатические устройства, сочетающие функции обогрева и охлаждения.

Такая нехарактерная для летнего сезона покупательская активность наглядно демонстрирует, насколько сильно погодные условия влияют на потребительское поведение. Жители города, привыкшие к переменчивому климату, оперативно адаптировались к нетипичным для этого времени года условиям, кардинально изменив структуру своих покупок.

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