Петербургский завтрак: гастрономический фестиваль в Северной столице

С 22 сентября по 22 октября Санкт-Петербург приглашает гурманов на уникальный гастрономический фестиваль «Петербургский завтрак». Более 130 ресторанов, кафе и бистро города приготовили для жителей и гостей города специальные меню, посвященные утренней трапезе.

Традиция особого завтрака имеет глубокие корни в истории города на Неве. Этот гастрономический феномен появился еще в начале XVIII столетия, одновременно с рождением Петербурга как многонационального центра. А уже во второй половине XIX века в городе сформировалась мода завтракать не дома, а в общественных заведениях, после чего рестораны стали указывать в своих расписаниях специальные часы для утреннего приема пищи.

Участники фестиваля предлагают авторское прочтение блюд, которые должны составлять идеальное начало дня для настоящего петербуржца или посетителя Северной столицы. Особенностью мероприятия стала тесная связь меню и ценовой политики с богатой историей города, биографиями его прославленных обитателей и даже с героями известных литературных произведений.