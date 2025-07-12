Петербургский триатлон «Медный всадник»: борьба на пределе возможностей

12 июля Санкт-Петербург стал ареной захватывающих состязаний по триатлону «Медный всадник». В рамках мероприятия состоялся чемпионат России по средней дистанции, собравший сильнейших спортсменов страны.

Соревнования проходили в двух основных категориях. Первая включала полную дистанцию 226 км, разделенную на три этапа: заплыв на 3,8 км, велогонку протяженностью 180,2 км и марафонский забег на 42,2 км. Вторая категория представляла сокращенный вариант — 113 км, где участникам предстояло преодолеть 1,9 км в воде, 90,1 км на велосипеде и 21,1 км бегом.

Старт плавательного этапа состоялся на Гребном канале Крестовского острова. Далее спортсмены переместились на трассы Западного скоростного диаметра, где развернулась напряженная борьба на велосипедах. Финальные километры соревнований прошли по живописным дорожкам Приморского парка Победы и Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова.

В чемпионате России на среднюю дистанцию среди мужчин победу одержал Денис Васильев, показав время 3 часа 51 минута 30 секунд. Второе место занял Илья Прасолов (3:56:51), а третье — Георгий Клименко (3:59:13). У женщин лучший результат продемонстрировала Юлия Голофеева (4:20:18), опередив Александру Разаренову (4:26:10) и Ольгу Буренкову (4:31:31).

На полной дистанции среди мужчин не было равных Алексею Никулину (8:51:41). Василий Соловьев (9:06:03) и Юрий Колмаков (9:10:04) завершили тройку лидеров. У женщин первенствовала Ольга Голубенкова с результатом 10 часов 32 минуты 38 секунд, за ней следовали Юлия Бочкова (10:48:00) и Александра Денежкина (11:15:49).

В общем зачете средней дистанции среди мужчин победил Дмитрий Залога (4:19:13), среди женщин — Диана Трубкович (4:36:27). Их достижения стали ярким подтверждением высокого уровня подготовки и невероятной выносливости участников.

Триатлон «Медный всадник» в очередной раз доказал, что это не просто соревнования, а настоящее испытание характера, где каждый участник борется не только с соперниками, но и с самим собой.