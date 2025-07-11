Петербургский рынок такси демонстрирует рост легального сегмента

С момента введения нового закона о такси 1 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге наблюдается устойчивая тенденция к легализации перевозок. За первые шесть месяцев текущего года количество зарегистрированных таксомоторов увеличилось на 11 192 единицы, что составляет 13% от общего числа. Сейчас официальный реестр насчитывает более 63,5 тысяч транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки.

Значительный прирост отмечается и среди перевозчиков: 2 265 новых участников рынка получили разрешения на деятельность. В их числе 12 компаний, 343 индивидуальных предпринимателя и 1 910 самозанятых специалистов. Общее количество легальных операторов в городе превысило 3,7 тысячи, включая 174 юридических лица, 864 ИП и 2 721 самозанятого перевозчика.

Особое внимание уделяется развитию агрегаторов – за отчетный период в реестр было добавлено 12 новых сервисов заказа такси. Комитет по транспорту отмечает увеличение числа обращений: если в 2024 году их было около 19 тысяч, то в 2025 эта цифра выросла до 30 тысяч, что в среднем составляет 160 запросов ежедневно.

Принятые нормативные изменения создают прозрачные условия работы для всех участников рынка, способствуя повышению качества услуг для пассажиров. Статистика подтверждает, что все больше перевозчиков выбирают путь легальной деятельности в сфере пассажирских перевозок.