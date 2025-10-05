Петербургский романс: музыкальное путешествие сквозь эпохи

В Эрмитажном театре на Дворцовой набережной шестого октября состоится особенный вечер, посвященный песням и романсам петербургских композиторов под названием «Петербургское бельканто». Это мероприятие станет одним из ключевых событий в афише фестиваля современной музыки «Петербургские дожди».

Авторы программы Антон Танонов и Алексей Гориболь подготовили для слушателей масштабную антологию, которая проведет их по разным эпохам — от времен Михаила Глинки до наших дней. В рамках этого музыкального путешествия зрители услышат самые разные стили и формы: от классицизма до Серебряного века, от баркаролы до сатиры, от гротеска до лирических кинотем. Кульминацией вечера станет исполнение вокального цикла Леонида Десятникова «Любовь и жизнь поэта», созданного на стихи поэтов-обериутов Даниила Хармса и Николая Олейникова. Это сочинение прозвучит в стенах Эрмитажного театра в преддверии семидесятилетнего юбилея знаменитого композитора.

Концерт проходит в рамках третьего фестиваля «Петербургские дожди», который проводится при содействии Министерства культуры Российской Федерации. Площадками для его мероприятий стали залы Государственной Академической Капеллы, Эрмитажный театр и Дубовый зал Союза композиторов Санкт-Петербурга. В восьми концертных программах фестиваля будет представлено творчество более пятидесяти авторов из Петербурга, разных регионов России и Абхазии. Публика сможет познакомиться с самыми разными музыкальными направлениями — от симфонических произведений до экспериментальной электроники, от академических сочинений до кинематографических саундтреков. Особенностью фестиваля остается его уникальная концепция, где каждый концерт представляет собой самостоятельное драматургическое целое с неповторимой программой.