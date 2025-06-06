Петербургский книжный салон собрал рекордные полмиллиона гостей

Культурное событие года — Петербургский международный книжный салон — завершилось с впечатляющими результатами. За пять дней работы выставку посетили около 500 000 человек, что подтверждает неослабевающий интерес к литературе в цифровую эпоху.

Две ключевые темы года

В центре внимания в этом году оказались:

— 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

— Год защитника Отечества

На специальных экспозициях гости могли увидеть редкие издания произведений писателей-фронтовиков и современные публикации авторов, связанных с военной службой.

Масштабная выставочная площадка

Салон развернулся на территории более 15 000 кв. метров в четырех павильонах:

— 242 тематических стенда

— Более 280 мероприятий

— Новая видеостудия в Доме книги с прямыми эфирами

Искусственный интеллект в литературе

Особый интерес вызвала инновационная зона «Лаборатория ИИ», где:

— Демонстрировались нейросетевые инсталляции

— Проходили мастер-классы по применению ИИ в дизайне

— Обсуждались новые форматы работы с текстами и иллюстрациями

Живой диалог о будущем литературы

Впервые в истории салона организовали открытую видеостудию, где в режиме реального времени:

— Писатели обсуждали актуальные литературные тренды

— Эксперты анализировали изменения в книжной индустрии

— Читатели могли задавать вопросы в прямом эфире

Петербургский книжный салон подтвердил статус главной литературной площадки страны, успешно сочетая традиционные книжные форматы с цифровыми инновациями. Рекордная посещаемость события свидетельствует о том, что книга остается важной частью культурной жизни современного общества.