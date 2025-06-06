Петербургский книжный салон собрал рекордные полмиллиона гостей

Культурное событие года — Петербургский международный книжный салон — завершилось с впечатляющими результатами. За пять дней работы выставку посетили около 500 000 человек, что подтверждает неослабевающий интерес к литературе в цифровую эпоху.
Две ключевые темы года
В центре внимания в этом году оказались:
— 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
— Год защитника Отечества
На специальных экспозициях гости могли увидеть редкие издания произведений писателей-фронтовиков и современные публикации авторов, связанных с военной службой.
Масштабная выставочная площадка
Салон развернулся на территории более 15 000 кв. метров в четырех павильонах:
— 242 тематических стенда
— Более 280 мероприятий
— Новая видеостудия в Доме книги с прямыми эфирами
Искусственный интеллект в литературе
Особый интерес вызвала инновационная зона «Лаборатория ИИ», где:
— Демонстрировались нейросетевые инсталляции
— Проходили мастер-классы по применению ИИ в дизайне
— Обсуждались новые форматы работы с текстами и иллюстрациями
Живой диалог о будущем литературы
Впервые в истории салона организовали открытую видеостудию, где в режиме реального времени:
— Писатели обсуждали актуальные литературные тренды
— Эксперты анализировали изменения в книжной индустрии
— Читатели могли задавать вопросы в прямом эфире
Петербургский книжный салон подтвердил статус главной литературной площадки страны, успешно сочетая традиционные книжные форматы с цифровыми инновациями. Рекордная посещаемость события свидетельствует о том, что книга остается важной частью культурной жизни современного общества.