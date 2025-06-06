Петербургский книжный салон собрал рекордные полмиллиона гостей

книжный салон на Дворцовой площади Санкт-Петербурга
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Культурное событие года — Петербургский международный книжный салон — завершилось с впечатляющими результатами. За пять дней работы выставку посетили около 500 000 человек, что подтверждает неослабевающий интерес к литературе в цифровую эпоху.

Две ключевые темы года

В центре внимания в этом году оказались:
— 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
— Год защитника Отечества

На специальных экспозициях гости могли увидеть редкие издания произведений писателей-фронтовиков и современные публикации авторов, связанных с военной службой.

Масштабная выставочная площадка

Салон развернулся на территории более 15 000 кв. метров в четырех павильонах:
— 242 тематических стенда
— Более 280 мероприятий
— Новая видеостудия в Доме книги с прямыми эфирами

детский раздел на книжном салоне в Санкт-Петербурге

Искусственный интеллект в литературе

Особый интерес вызвала инновационная зона «Лаборатория ИИ», где:
— Демонстрировались нейросетевые инсталляции
— Проходили мастер-классы по применению ИИ в дизайне
— Обсуждались новые форматы работы с текстами и иллюстрациями

Живой диалог о будущем литературы

Впервые в истории салона организовали открытую видеостудию, где в режиме реального времени:
— Писатели обсуждали актуальные литературные тренды
— Эксперты анализировали изменения в книжной индустрии
— Читатели могли задавать вопросы в прямом эфире

Петербургский книжный салон подтвердил статус главной литературной площадки страны, успешно сочетая традиционные книжные форматы с цифровыми инновациями. Рекордная посещаемость события свидетельствует о том, что книга остается важной частью культурной жизни современного общества.